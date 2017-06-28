В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-4 градуса
28 июня 2017 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - На территории Армении с 29-30 июня в вечерние часы в северных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. С 1-3 июля ожидается погода без осадков, ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха с 29-30 июня понизится на 2-4 градуса, затем повысится на столько же.
В Ереване с 29-30 июня в вечерние часы в отдельных местах возможен кратковременный дождь с грозой. С 1-3 июля ожидается погода без осадков.
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