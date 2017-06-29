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На армяно-турецкой границе зафиксировано землетрясение

На армяно-турецкой границе зафиксировано землетрясение
29 июня 2017 - 14:09 AMT

PanARMENIAN.Net - 29 июня, в 10:42 по местному времени, (в 06:42 по Гринвичу), сейсмической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС РА зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.450 северной широты и 43.650 восточной долготы (граница Армения-Турция, в 15 км к востоку от села Арагацаван), с глубиной очага 10 км, магнитудой 3.1.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось в селе Арагацаван в Арагацотн мощностью в 3-4 балла.

Служба сейсмической защиты Армении 15 июня зафиксировала землетрясение в девяти километрах к северо-западу от города Чаренцаван Котайкской области. Подземный толчок зафиксирован в 13:34 (по местному времени), магнитуда составила 2.6, в эпицентре — 3.

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