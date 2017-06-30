Налбандян и Мамедъяров могут встретиться в июле

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Эдвард Налбандян не исключает встречи в предстоящем времени с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Возможно, что в предстоящем будущем состоится встреча на уровне глав МИД Армении», - заявил в парламенте Налбандян.

Он отметил, что встреча, вероятно, состоится в июле, пишет Aysor.am.

Депутат фракции «Царукян» Арарат Зурабян поинтересовался у Налбандяна о шагах, предпринимаемых по возвращению Азербайджана за стол переговоров.

Министр отметил, что ответ указан во всех рабочих документах, содержащихся на хранении в офисе ОБСЕ.

«Однажды все эти документы будут обнародованы, и вы увидите, что везде сказано, что представители Нагорного Карабаха должны участвовать в разработке мирного соглашения и переговорах. Это, кстати, решено при согласии стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Невозможно достичь какого-либо согласия и принять решение без арцахской стороны», - заявил глава МИД Армении.

29 июня в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись вопросов относительно переговорного процесса по карабахскому урегулированию и возможных в ближайшее время встреч, отметил: «О каком прогрессе в переговорном процессе по карабахскому урегулированию может идти речь, когда стреляют».

«Для переговорного процесса необходима соответствующая атмосфера. Если данная атмосфера отсутствует, прогресс в переговорном процессе невозможен. О каком прогрессе за столом переговоров может идти речь, когда стреляют и организовывают провокации?»,- отметил замминистра.