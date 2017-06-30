Вышел первый полноценный трейлер «Тетради смерти»

PanARMENIAN.Net - В сети появился первый трейлер игрового фильма «Тетрадь смерти». Ролик 29 июня опубликован на YouTube-канале Netflix UK & Ireland.

Картина основана на одноименном японском комиксе-манга. Режиссером выступил Адам Уингард. В фильме снялись Нэт Вульфф, Маргарет Куэлли и Уиллем Дефо.

Премьера ленты запланирована на 25 августа, пишет Lenta.ru.

В центре сюжета — история студента, который однажды находит тетрадь, с помощью которой можно убивать людей, вписывая в нее их имена. Главный герой решает использовать тетрадь, чтобы вершить правосудие и разделываться с преступниками.

В марте вышел тизер фильма. Аниме-сериал «Тетрадь смерти» выходил в 2006-2007 годах.