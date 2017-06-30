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Вышел первый полноценный трейлер «Тетради смерти» (видео)

Вышел первый полноценный трейлер «Тетради смерти»
 30 июня 2017 - 13:49 AMT

PanARMENIAN.Net - В сети появился первый трейлер игрового фильма «Тетрадь смерти». Ролик 29 июня опубликован на YouTube-канале Netflix UK & Ireland.

Картина основана на одноименном японском комиксе-манга. Режиссером выступил Адам Уингард. В фильме снялись Нэт Вульфф, Маргарет Куэлли и Уиллем Дефо.

Премьера ленты запланирована на 25 августа, пишет Lenta.ru.

В центре сюжета — история студента, который однажды находит тетрадь, с помощью которой можно убивать людей, вписывая в нее их имена. Главный герой решает использовать тетрадь, чтобы вершить правосудие и разделываться с преступниками.

В марте вышел тизер фильма. Аниме-сериал «Тетрадь смерти» выходил в 2006-2007 годах.

Ссылки по теме:
AceShowbiz. Watch: L Confronts Light Turner in First Trailer for Netflix's 'Death Note'
Lenta.ru: Вышел первый трейлер «Тетради смерти» с Уиллемом Дефо
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