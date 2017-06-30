Вышел первый полноценный трейлер «Тетради смерти» (видео)
30 июня 2017 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появился первый трейлер игрового фильма «Тетрадь смерти». Ролик 29 июня опубликован на YouTube-канале Netflix UK & Ireland.
Картина основана на одноименном японском комиксе-манга. Режиссером выступил Адам Уингард. В фильме снялись Нэт Вульфф, Маргарет Куэлли и Уиллем Дефо.
Премьера ленты запланирована на 25 августа, пишет Lenta.ru.
В центре сюжета — история студента, который однажды находит тетрадь, с помощью которой можно убивать людей, вписывая в нее их имена. Главный герой решает использовать тетрадь, чтобы вершить правосудие и разделываться с преступниками.
В марте вышел тизер фильма. Аниме-сериал «Тетрадь смерти» выходил в 2006-2007 годах.
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