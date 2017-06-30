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Глава Минобороны РА представил подходы Армении к обеспечению безопасности в регионе

Глава Минобороны РА представил подходы Армении к обеспечению безопасности в регионе
30 июня 2017 - 16:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Возглавляемая министром обороны Армении Вигеном Саркисяном делегация 30 июня в Брюсселе приняла участие в заседании министров обороны стран-участниц миссии НАТО в Афганистане «Решительное содействие» (Resolute Support).

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Саркисян выступил на заседании с речью, представив коллегам подходы и видение Армении по вопросу обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане и в целом в регионе, а также предложил некоторые решения в связи с существующими проблемами.

Основные итоги заседания представил СМИ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

А на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер состоялось обсуждение хода и предстоящих программ сотрудничества Армении с Североатлантическим альянсом. Стороны затронули вопросы реформ в сфере обороны Армении, обменялись мнениями о возможности и формате содействия НАТО.

В рамках визита в Брюссель министр обороны Армении встретился с председателем военного комитета ЕС, генералом Михаилом Костаракосом. Стороны обсудили возможности и перспективы сотрудничества.

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