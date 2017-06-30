Глава Минобороны РА представил подходы Армении к обеспечению безопасности в регионе
30 июня 2017 - 16:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Возглавляемая министром обороны Армении Вигеном Саркисяном делегация 30 июня в Брюсселе приняла участие в заседании министров обороны стран-участниц миссии НАТО в Афганистане «Решительное содействие» (Resolute Support).
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Саркисян выступил на заседании с речью, представив коллегам подходы и видение Армении по вопросу обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане и в целом в регионе, а также предложил некоторые решения в связи с существующими проблемами.
Основные итоги заседания представил СМИ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
А на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер состоялось обсуждение хода и предстоящих программ сотрудничества Армении с Североатлантическим альянсом. Стороны затронули вопросы реформ в сфере обороны Армении, обменялись мнениями о возможности и формате содействия НАТО.
В рамках визита в Брюссель министр обороны Армении встретился с председателем военного комитета ЕС, генералом Михаилом Костаракосом. Стороны обсудили возможности и перспективы сотрудничества.
Самое значимое
В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Министр диаспоры: В РА сирийские армяне получают кредиты под 4% годовых «Около 2000 детей учатся в школах, 500 человек – в вузах. За обучение платят благотворительные фонды и государство», - пояснила министр
В лондонском аэропорту задержали подозреваемую в подготовке теракта девушку Сообщается, что девушка, проживающая на севере Лондона, была задержана 29 июня вечером после того, как ее самолет, прибывший из Стамбула, приземлился в аэропорту
Вышел первый полноценный трейлер «Тетради смерти» (видео) Картина основана на одноименном японском комиксе-манга. Режиссером выступил Адам Уингард. В фильме снялись Нэт Вульфф, Маргарет Куэлли и Уиллем Дефо
Netflix завершит «Восьмое чувство» сестер Вачовски специальной 2-часовой серией (видео) Сервис не захотел идти на уступки поклонников даже после того, как они начали собирать подписи под онлайн-петициями о возвращении шоу