Эрдоган отправится на саммит G20 с делегацией в составе 250 человек

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует отправиться на саммит G­20, который пройдет в Гамбурге, с делегацией в составе 250 человек. этом сообщает газета Deutsche Welle.

Для сравнения, делегация президента Франции Эммануэля Макрона состоит из 70 человек.

Список членов делегации передан властям Германии,в составе делегации – 5 министров и более 60 полицейских, пишет Ermenihaber.am со ссылкой на DW.

Официальная Анкара обновила списки делегации, добровольно убрав оттуда сотрудников охраны Эрдогана, объявленных в розыск в США.

Ранее правительство ФРГ уведомило Анкару о том, что охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, против которых в США возбуждено дело по факту столкновения с прокурдскими активистами в Вашингтоне, будет запрещен въезд в Германию, где 7 и 8 июля в Гамбурге пройдет саммит «большой двадцатки».

29 июня министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сообщил о решении немецкого правительства, согласно которому, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита G-20, который пройдет 7-8 июля.