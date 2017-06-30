Эрдоган отправится на саммит G20 с делегацией в составе 250 человек
30 июня 2017 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует отправиться на саммит G20, который пройдет в Гамбурге, с делегацией в составе 250 человек. этом сообщает газета Deutsche Welle.
Для сравнения, делегация президента Франции Эммануэля Макрона состоит из 70 человек.
Список членов делегации передан властям Германии,в составе делегации – 5 министров и более 60 полицейских, пишет Ermenihaber.am со ссылкой на DW.
Официальная Анкара обновила списки делегации, добровольно убрав оттуда сотрудников охраны Эрдогана, объявленных в розыск в США.
Ранее правительство ФРГ уведомило Анкару о том, что охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, против которых в США возбуждено дело по факту столкновения с прокурдскими активистами в Вашингтоне, будет запрещен въезд в Германию, где 7 и 8 июля в Гамбурге пройдет саммит «большой двадцатки».
29 июня министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сообщил о решении немецкого правительства, согласно которому, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита G-20, который пройдет 7-8 июля.
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