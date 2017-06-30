Всемирно известный скрипач Максим Венгеров выступит в Ереване

Samsung выпустит Galaxy Note 8 с двумя версиями встроенной памяти При этом обе вариации смогут использовать карточки памяти формата microSD объемом до 256 ГБ При этом обе вариации смогут использовать карточки памяти формата microSD объемом до 256 ГБ

В Дубае улицы будут патрулировать робомобили (видео) Предполагается, что роботы начнут работать уже в конце 2017 года Предполагается, что роботы начнут работать уже в конце 2017 года

Ученые назвали причину экстремальных ливней, гроз и жары по всей планете Климатологи сравнили два 20-летних периода — 1960-1979 и 1991-2010 года, — между которыми средняя температура на Земле повысилась на 0,5 градуса Цельсия (С) Климатологи сравнили два 20-летних периода — 1960-1979 и 1991-2010 года, — между которыми средняя температура на Земле повысилась на 0,5 градуса Цельсия (С)