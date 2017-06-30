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Всемирно известный скрипач Максим Венгеров выступит в Ереване

Всемирно известный скрипач Максим Венгеров выступит в Ереване
30 июня 2017 - 16:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный скрипач Максим Венгеров выступит с Государственным молодежным оркестром Армении во главе с дирижером Сергеем Смбатяном.

Оркестр исполнит симфоническую поэму «Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси, Концерт для скрипки Йоханнеса Брамса, пьесу «Одинокий парус» для скрипки и оркестра Алексея Шора.

Концерт состоится 12 июля в концертном зале Арама Хачатуряна на гала-концерте Международного фестиваля и конкурса Армения.

Венгеров награжден премией «Грэмми» (дважды), премиями Gramophone UK, Edison, Echo Klassik, Amadeus Prize Best Recording, Brit Award, Prix de la Nouvelle и другими призами.

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