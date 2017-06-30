«Аэрофлот» назвал самолет в честь Арно Бабаджаняна

PanARMENIAN.Net - По инициативе министерства транспорта России авиакомпания «Аэрофлот» присвоила одному из своих лайнеров имя армянского композитора Арно Бабаджаняна. 29 июня Боинг 777 с надписью A. BABAJANYAN прибыл в авиапарк компании.

Решение было принято после обращения на имя министра транспорта Максима Соколова от международного Фонда памяти Арно Бабаджаняна.

«Решение о том, чтобы назвать один из самолетов именем Арно Арутюновича, было принято министерством транспорта практически сразу после обращения: в течение месяца. Это было в феврале-марте 2017 года. Мы очень рады этому событию», — сказал учредитель Фонда, сын композитора – Ара Бабаджанян, передает РУСАРМИНФО.

Он также добавил, что лайнер является дальнемагистральным и будет выполнять межконтинентальные рейсы.

Арно Бабаджанян (1921-1983) – один из самых известных советских и армянских композиторов, пианист и педагог. Народный артист СССР. Единственный композитор из Советского Союза, удостоенный в 1974 году в Токио премии «Лучший композитор мира». Бабаджанян считается родоначальником твиста в СССР. Написал музыку для множества ставших хитами песен, среди них — «Королева Красоты», «Голубая тайга», «Лучший город земли», «Будь со мной».