Аронян поделил 5-7 места на Grand Chess Tour

PanARMENIAN.Net - В бельгийском Лёвене с 28 июня по 2 июля проходит второй этап Grand Chess Tour. 10 гроссмейстеров соревнуются в рапиде (один круг) и блице (два круга). В их числе армянский гроссмейстер Левон Аронян, который по итогам рапида поделил 5-7 места.

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко.

Состав участников: Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Владимир Крамник (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (Армения), Виши Ананд (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Василий Иванчук (Украина), Ян Непомнящий (Россия), Баадур Джобава (Грузия).

Итоги рапида. 1. Со – 14 очков; 2. Вашье-Лаграв – 12; 3. Карлсен – 11; 4. Гири – 10; 5-7. Непомнящий, Крамник, Аронян – по 9; 8. Ананд – 8; 9. Иванчук – 7; 10. Джобава – 1, передает пресс-служба НОК РА.

1-2 июля гроссмейстеры будут состязаться в блице.