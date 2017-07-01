Аронян улучшил позицию в рейтинге ФИДЕ

PanARMENIAN.Net - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинговые таблицы по положению на 1 июля.

Армянский гроссмейстер Левон Аронян улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись на 3 места - с 7-го на 4-е.

Список сильнейших шахматисотв мира продолжает возглавлять чемпион мира Магнус Карлсен (2822 рейтинговых единиц).

В списке 100 сильнейших шахматиста мира нашли место еще два представителя из Армении. Сергей Мовсесян находится на 67- строке (2677), а Владимир Акопян – на 79-й (2667).

В рейтинговой таблице женщин армянка Элина Даниелян 29-я (2451). Междунароный мастер Лилит Мкртчян занимает 54-е место (2409). Таблицу продолжает уверенно возглавлять китаянка Хоу Йифан (2666).

Армянский гроссмейстер Левон Аронян после победы в супертурнире Norway Chess в норвежском Ставангере поднялся в официальном рейтинге ФИДЕ.Благодаря победе он улучший свой личный рейтинг на 15.5, а в рейтинге Всемирной шахматной организации поднялся на 3 позиции - с 7 места на 4-е.