Аронян улучшил позицию в рейтинге ФИДЕ
1 июля 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинговые таблицы по положению на 1 июля.
Армянский гроссмейстер Левон Аронян улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись на 3 места - с 7-го на 4-е.
Список сильнейших шахматисотв мира продолжает возглавлять чемпион мира Магнус Карлсен (2822 рейтинговых единиц).
В списке 100 сильнейших шахматиста мира нашли место еще два представителя из Армении. Сергей Мовсесян находится на 67- строке (2677), а Владимир Акопян – на 79-й (2667).
В рейтинговой таблице женщин армянка Элина Даниелян 29-я (2451). Междунароный мастер Лилит Мкртчян занимает 54-е место (2409). Таблицу продолжает уверенно возглавлять китаянка Хоу Йифан (2666).
Армянский гроссмейстер Левон Аронян после победы в супертурнире Norway Chess в норвежском Ставангере поднялся в официальном рейтинге ФИДЕ.Благодаря победе он улучший свой личный рейтинг на 15.5, а в рейтинге Всемирной шахматной организации поднялся на 3 позиции - с 7 места на 4-е.
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Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
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