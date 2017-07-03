В Анталье каждый третий турист оказался россиянином
3 июля 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - За первые шесть месяцев 2017 года в Анталье отдохнули 1.1 миллиона россиян. Всего на турецкий курорт приехали 2.8 миллиона иностранных туристов. Об этом со ссылкой на данные администрации Антальи сообщает Ассоциация туроператоров России.
Таким образом, турпоток из России на курорт за январь — июнь этого года превысил аналогичные показатели 2015 года. Тогда на Средиземном побережье Турции отдохнули 868 тысяч российских путешественников. При этом отмечается, что в 2016 году за первые полгода Анталья приняла всего 25 тысяч россиян, пишет Lenta.ru.
Самым популярным для отдыха месяцем в этом году у россиян стал июнь. В это время на курортах Антальи отдохнули 584 тысячи путешественников. В июне каждый второй турист прибыл в провинцию из России.
Анталья в первые шесть месяцев 2017 года потеряла 24 процента немецких и 40 процентов голландских путешественников, а также 56 процентов туристов из скандинавских стран. Положительную динамику показали рынки Украины, Израиля, Казахстана, Белоруссии и Польши.
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