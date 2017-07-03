Маск назвал дату начала серийного производства Tesla Model 3
3 июля 2017 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Tesla намерена выпустить первый электромобиль Model 3 стоимостью $35.000 7 июля. Об этом основатель компании Илон Маск заявил в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, Model 3 соответствует всем требованиям регуляторов для начала производства. Он отметил, что электромобиль прошел необходимые тесты на две недели раньше запланированного срока.
Маск добавил, что первые 30 покупателей Model 3 получат электромобиль 28 июля. По прогнозам предпринимателя, объем производства будет расти экспоненциально. Таким образом, в августе Tesla выпустит 100 новых электромобилей, а в сентябре показатель превысит 1.5 тысячи.Маск ожидает, что в декабре 2017 года компания сможет увеличить объем производства до 20 тысяч Model 3 в месяц.
Tesla — наиболее известный в мире производитель электромобилей. В первом квартале 2017 года Tesla продала около 29 тысяч электромобилей. Наиболее популярными моделями Tesla в настоящий момент являются седан.
Ранее стало известно, что компания Tesla заключила предварительное соглашение о производстве электромобилей в Шанхае. Договоренность была достигнута в Шанхае 22 июня.
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