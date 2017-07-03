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Иран и французская Total подпишут газовое соглашение на $4.8 млрд

Иран и французская Total подпишут газовое соглашение на $4.8 млрд
3 июля 2017 - 11:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Иран и французская нефтегазовая компания Total 3 июля подпишут газовое соглашение на 4.8 миллиарда долларов.

«Международное соглашение о разработке «Фазы 11» месторождения «Южный Парс» будет подписано в подельник в присутствии министра нефти, глав компании Total, китайской компании CNPCI и иранского Petropars», - сообщил представитель министра нефти Ирана, пишет ПРАЙМ со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Южный Парс» - гигантское нефтегазовое месторождение, расположенное на шельфе центральной части Персидского залива, в 100 километрах от иранского побережья. Общие запасы газа составляют 12 триллионов кубометров.

В ноябре 2016 года Иран подписал предварительное соглашение с французской Total о развитии «Фазы 11» нефтегазового месторождения «Южный Парс».

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1prime.ru: Иран и французская Total 3 июля подпишут газовое соглашение на $4,8 млрд
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