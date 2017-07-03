Председатель КНР призвал Трампа следовать политике «одного Китая»

PanARMENIAN.Net - Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что американская администрация будет твердо придерживаться политики «одного Китая» в тайваньском вопросе. Разговор состоялся 3 июля утром по инициативе американской стороны, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Мы высокого ценим то, что господин президент подтвердил намерение американской стороны твердо придерживаться политики «одного Китая». Мы надеемся, что американская сторона в соответствии с принципом «одного Китая» и с тремя совместными китайско-американскими коммюнике надлежащим образом урегулируют вопрос, касающийся Тайваня», — заявил Си Цзиньпин.

Трамп в свою очередь заверил, что позиция администрации США по тайваньскому вопросу осталась без изменений.

«Я хотел бы подтвердить, что администрация США будет продолжать проводить политику одного Китая. Это позиция не изменилась», — отметил Трамп.

Ранее госдепартамент заявил, что США продадут Тайваню оружие на 1.4 миллиарда долларов, но не откажутся от политики «одного Китая». Речь идет о первой такого рода сделке с Тайванем со стороны нынешней администрации Дональда Трампа. МИД Китая в ответ сделал решительное представление, назвав действия США серьезным нарушением международного права и основополагающих принципов международных отношений.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.