Хронометраж серий последнего сезона «Игры престолов» могут увеличить

PanARMENIAN.Net - На прошедшем в Нэшвилле первом конвенте фанатов сериала «Игра престолов» под названием Con of Thrones стало известно, что канал HBO отснимет всего шесть серий восьмого сезона, но хронометраж каждой из них будет превышать 80 минут. Об этом сообщила звукоинженер Пола Фэйрфилд.

Она отметила, что седьмой сезон получит стандартные часовые серии, за исключением 82-минутного финала, пишет «Кинопоиск» со ссылкой на Deadline.

Серии длиной в полнометражный фильм — обычное дело для сериалов вроде «Шерлока» и «Черное зеркало».

Премьера новых эпизодов 7 сезона сериала состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий. «Игра престолов» выходит на HBO с 2011 года. Седьмой сезон станет предпоследним, съемки заключительной, восьмой части начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.