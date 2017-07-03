В честь Армении создали Nokia 3310 в титановом корпусе за более чем $2000
3 июля 2017 - 16:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский бренд люксовых телефонов Caviar представил линию телефонов Nokia 3310 - Atlante в прочных титановых корпусах, украшенных гербами различных стран. В коллекции уже представлены модели, посвященные Армении, Китаю, Казахстану, Чечне, России и Татарстану.
Мастера бренда заново создали корпуса для телефона, заменив пластик на титан с узором «дамасская сталь», и дополнили его элементами, покрытыми золотом — гербами стран и табличками со строками их гимнов, так же, в золотую раму заключен экран телефона.
«Армения и ее долгая, завораживающая история, преисполненная величия, славы, трагедий и подвигов, вдохновила ювелиров Caviar на то, чтобы посвятить ей новую модель классической Nokia. Телефон Atlante Armenia Damascus Gold, посвященный этой великой и древней стране, представляет собой исключительное дизайнерское воплощение её государственных символов. Объединенные в единый ансамбль, они образуют яркое и привлекательное сочетание роскошного дизайна и сдержанного мужского стиля»,- говорится в описании модели для Армении.
С особым вниманием и почтением дизайнеры Caviar подошли к воссозданию государственных эмблем каждой из стран. Величественные, непреклонные и мудрые лев и орел, изображенные на гербе Армении впечатляют своей красотой и точностью изображения.
Стоимость телефонов составляет 129 000 рублей (около 2175 долларов).
Переизданная версия кнопочного телефона Nokia 3310 была представлена компанией HMD Global в феврале на выставке MWC 2017 в Барселоне, одновременно со смартфонами Nokia 3 и 5.
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