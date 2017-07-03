Эрдоган сообщил о планах Турции построить собственный авианосец

PanARMENIAN.Net - Анкара собирается построить авианосец своими силами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии спуска на воду четвертого корвета турецкого производства Kınalıada на верфях Стамбула в рамках проекта MİLGEM («Национальный корабль»).

«Мы полностью закончили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе. Мы должны вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения, и авианосец для нас уже не далекая мечта», — сказал Эрдоган, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что необходимость в технологической независимости Турции с каждым годом растет.

«Даже если мы обеспечиваем покрытие ряда острых потребностей из-за рубежа, все равно мы должны основываться на национальных возможностях. Корвет полностью спроектирован в Турции, на 65% произведен на основе отечественных технологий», — добавил президент.

По словам Эрдогана, к 2023 году, когда Турция будет отмечать столетие создания республики, зависимость страны от импорта оборонной продукции должна быть устранена.

Корабли класса MİLGEM входят в национальную программу военного строительства, утвержденную в 1996 году. Первое судно проекта — корвет TCG Heybeliada спустили на воду в сентябре 2008 года, тремя годами позже турецкие ВМС приняли его на вооружение.