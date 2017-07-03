Ранее судимый гражданин Анголы задержан при попытке пересечь армяно-турецкую границу
3 июля 2017 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 июня в населенном пункте Араксаван, находящимся в непосредственной близости от государственной границы Армении, был задержан неизвестный, пытавшийся пересечь границу.
Член добровольной народной дружины заметил неизвестного мужчину, который задавал вопросы жителям села на английском языке. Появление неизвестного лица вызвало у жителя села обоснованную настороженность, и о данном факте он немедленно известил сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения. Дополнительно были оповещены сотрудники территориального отдела СНБ и полиции Армении.
После проверки документов у подозрительного мужчины, оказалось, что им является гражданин Анголы Донгала Боб Джоа, 1982 года рождения. При себе, помимо паспорта, имел документы, удостоверяющие его статус беженца во Франции и справку об освобождении из мест лишения свободы на территории Республики Армения.
В ходе опроса стало известно, что Донгала Боб Джоа отбывал наказание за незаконное пересечение государственной границы из Турецкой Республики в Армению. После освобождения из мест лишения свободы, приобрел авиабилет по маршруту Ереван - Париж, но из-за отсутствия необходимых документов на пересечение государственной границы не смог улететь. После этого, начал искать другие способы убытия во Францию. По его словам, он не имел умысла повторять свои попытки по незаконному пересечению государственной границы Армении.
Представителями правоохранительных органов Республики Армения было принято решение о передаче в установленном порядке Донгала Боб Джоа в Посольство Франции.
15 июня 2016 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения задержали гражданина Анголы Донгала Боб Джоа, который незаконно пересек государственную границу из Турецкой Республики в Армению. Нарушитель переплыл пограничную реку Аракс, далее преодолел сигнализационный комплекс и несколько десятков метров двигался вдоль границы, пытаясь «замести следы». Через некоторое время нарушитель предпринял попытку уйти вглубь территории Республики Армения. Местные жители, являющиеся членами добровольной народной дружины, увидели неизвестного и оперативно сообщили на пограничную заставу. Таким образом, в результате слаженных действий инициативных граждан в районе села Ервандашат нарушитель государственной границы был задержан.
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