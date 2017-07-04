Германия призвала Эрдогана воздержаться от обращений к немецким туркам во время саммита G20
4 июля 2017 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Германия призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не обращаться к немецким туркам во время визита на саммит G20.
«Правительство Германии призвало президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уважать его просьбу о том, чтобы он не обращался к туркам, проживающим в Германии во время визита на гамбургский саммит G20 на этой неделе», - говорится в сообщении, передает Reuters.
Ранее Германия отклонила просьбу Анкары о том, чтобы разрешить Эрдогану обратиться к членам 3-миллионной этнической турецкой общины, проживающей в Германии, во время саммита G20. Так, МИД Германии заявил, что даже выступления Эрдогана в турецком консульстве или через видео-канал «будут оскорблением явно выраженной воли правительства и нарушением немецкого суверенитета».
Эрдоган планирует отправиться на саммит G20, который пройдет в Гамбурге, с делегацией в составе 250 человек.Список членов делегации передан властям Германии,в составе делегации – 5 министров и более 60 полицейских.
29 июня министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сообщил о решении немецкого правительства, согласно которому, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита G-20, который пройдет 7-8 июля.
Photo. REUTERS/Adnan Abidi
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