В освобожденном от ИГ Алеппо восстанавливают исторические объекты
4 июля 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Историки и археологи Алеппо после освобождения города от боевиков возрождают былую славу Национального музея, древнейшей библиотеки и римского акведука.
«Второй по числу экспонатов в Сирии Национальный музей сейчас находится в плачевном состоянии — вокруг сплошные воронки от разрывов, выбитые стекла здания, но уникальные археологические находки нам удалось сохранить», — рассказал журналистам заместитель директора музея Рахав Хамуи, пишет РИА Новости.
Он уточнил, что значительные повреждения комплекса обусловлены тем, что музей в годы противостояния террористам находился в ста метрах от линии фронта, но его сотрудники заранее укрыли, вывезли и спрятали самые ценные артефакты в подвалах городского университета и хранилищах Дамаска.
Рахав Хамуи пока не знает, когда исторический музей откроет свои двери для посетителей, но заверил, что при активной помощи сирийского правительства восстановительные работы завершатся в течение года.
Сотрудница старейшего в регионе Археологического общества Алия Халиб сообщила, что все экспонаты общества уже на своих местах.
«40 тысяч уникальных древних книг расставлены по полкам и даже оцифрованы», — рассказала Халиб журналистам, уточнив, что перевод книг в электронный формат продолжался и в годы войны в Алеппо.
По информации, найденной в этих древних книгах, уже составлен план восстановления 11-километрового римского акведука, питавшего водой городскую цитадель 2 тысячи лет назад.
В настоящее время все исторические здания в Алеппо находятся под защитой сирийской армии, а правительство САР выделяет необходимые средства для скорейшего восстановления городских объектов истории.
Ранее стало известно, что почти 70 тысяч мирных жителей, в том числе 40 тысяч детей, вернулись в свои дома в восточные районы Алеппо с начала операции по освобождению города.
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