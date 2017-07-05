Налбандян представил сопредседателям МГ ОБСЕ последствия азербайджанской провокации
5 июля 2017 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в телефонном разговоре с сопредседателями минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком представил последствия азербайджанской провокации. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.
Читайте также: Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат: Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны
Самое значимое
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
Partner news
Сюжет
Последние новости
По Assassin's Creed будет снято анимe Вероятно в сериале появятся новые персонажи, которые ранее не фигурировали в играх серии
В Бельгии и во Франции задержали 5 исламистов В брюссельской коммуне Андерлехт (одном из районов, образующих столичную агломерацию) силовики захватили четверых подозреваемых
Главы МИД четырех арабских стран проведут переговоры по кризису вокруг Катара Встреча министров иностранных дел начнется в Каире в утром по местному времени, после чего ее участники дадут пресс-конференцию
Volvo с 2019 года будет выпускать только электромобили Президент и генеральный директор Volvo Car Group Хокан Самуэльссон в свою очередь пояснил, что компания планирует «к 2025 году продать в общей сложности 1 млн электромобилей»