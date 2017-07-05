Налбандян представил сопредседателям МГ ОБСЕ последствия азербайджанской провокации

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в телефонном разговоре с сопредседателями минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком представил последствия азербайджанской провокации. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.

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