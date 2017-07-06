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Защитник сборной Армении Вараздат Ароян будет играть в «Урале»

Защитник сборной Армении Вараздат Ароян будет играть в «Урале»
6 июля 2017 - 12:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян продолжит выступления в России.

24-летний футболист заключил договор с екатеринбуржским клубом «Урал». Он до этого выступал в иранской команде «Фадиде».

Вараздат Ароян принял участие в первом учебно-спортивном сборе «Урала» и в проверочных матчах. Он пропустил последний матч сборной Армении, поскольку был дисквалифицирован.

Ароян является воспитанником футбольной школы «Пюник». В 2009 году дебютировал за основу «Пюника» в Премьер-лиге в матче против «Гандзасара» в Ереване. С 2010 года неизменно является игроком основного состава, став чемпионом, а также обладателем кубка и суперкубка Армении.

В марте 2012 года стало известно об интересе со стороны немецкого «Кельна», который отправил официальное приглашение Арояну. Арояну и раньше было предложено приехать на просмотр, но только в марте 2012 года он принял решение отправиться в Германию

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