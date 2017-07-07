ЧЕ по баскетболу: Женская сборная Армении до 18 лет одержала вторую победу подряд
7 июля 2017 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем на Мальте чемпионате Европы по баскетболу среди девушек до 18 лет в дивизионе С сборная Армении одержала вторую победу подряд.
Подопечные Ваагна Арутюняна со счетом 72: 45 обыграли Гибралтар. После трех туров сборная Армении на втором месте, передает пресс-служба НОК РА.
В заключительном 4-м туре соперником армянской команды станет сборная Косово. Встреча пройдет 9 июля.
Перед отъездом посольство Италии отказало в предоставлении шенгенской визы четырем ключевым игрокам – Виктории Тоноян, которая является капитаном команды, Софье Демирчян, Кристине Меликян и Натали Наджарян. Команда выехала на соревнования с семью игроками и на встрече с кипрской командой (35:54) фактически сыграла без замен.
Photo: Armnoc
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