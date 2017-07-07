Переговоры по Кипру завершились безрезультатно из-за позиции Турции

PanARMENIAN.Net - Переговоры на международной конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане завершились безрезультатно. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Я должен с большим сожалением сказать вам, что несмотря на твердую приверженность и заинтересованность всех делегаций и участников встречи… конференция по Кипру закрылась без достигнутого соглашения», — сказал Гутерреш, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства AP, достичь соглашения по объединению острова помешала позиция Турции, настаивающей на сохранении на Кипре своего воинского контингента.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Среди наиболее сложных вопросов — вывод оккупационных войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.

По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция, которые имеют право на вмешательство во внутренние дела Кипра. Греция неоднократно заявляла, что система гарантий является анахронизмом, ограничивает суверенитет страны и носит противоправный характер в нынешней международной правовой системе.