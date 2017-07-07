Госдеп США назвал переговоры единственным решением карабахского конфликта
7 июля 2017 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Единственным решением нагорно-карабахского конфликта является урегулирование на основе переговоров. Такое заявление сделала в беседе с журналистами представитель пресс-службы государственного департамента США Хизер Науэрт, комментируя инцидент на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил 4 июля.
«США глубоко обеспокоены нарушениями 4 июля режима прекращения огня, в результате которого погибли несколько мирных жителей, в том числе, двухлетний ребенок. Это произошло вблизи линии соприкосновения. Мы хотели бы выразить наши сердечные соболезнования семьям этих жертв.
Наряду с сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы призываем стороны прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров. Наша политика остается ясной в этом регионе: единственным решением этого конфликта является урегулирование на основе переговоров и международного права, которое включает в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности и права народов на самоопределение»,- заявила Науэрт, передает «Арцахпресс».
4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов).
Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.
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