Госдеп США назвал переговоры единственным решением карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Единственным решением нагорно-карабахского конфликта является урегулирование на основе переговоров. Такое заявление сделала в беседе с журналистами представитель пресс-службы государственного департамента США Хизер Науэрт, комментируя инцидент на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил 4 июля.

«США глубоко обеспокоены нарушениями 4 июля режима прекращения огня, в результате которого погибли несколько мирных жителей, в том числе, двухлетний ребенок. Это произошло вблизи линии соприкосновения. Мы хотели бы выразить наши сердечные соболезнования семьям этих жертв.

Наряду с сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы призываем стороны прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров. Наша политика остается ясной в этом регионе: единственным решением этого конфликта является урегулирование на основе переговоров и международного права, которое включает в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности и права народов на самоопределение»,- заявила Науэрт, передает «Арцахпресс».

4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов).

Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.