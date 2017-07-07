// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Госдеп США назвал переговоры единственным решением карабахского конфликта

Госдеп США назвал переговоры единственным решением карабахского конфликта
7 июля 2017 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Единственным решением нагорно-карабахского конфликта является урегулирование на основе переговоров. Такое заявление сделала в беседе с журналистами представитель пресс-службы государственного департамента США Хизер Науэрт, комментируя инцидент на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил 4 июля.

«США глубоко обеспокоены нарушениями 4 июля режима прекращения огня, в результате которого погибли несколько мирных жителей, в том числе, двухлетний ребенок. Это произошло вблизи линии соприкосновения. Мы хотели бы выразить наши сердечные соболезнования семьям этих жертв.

Наряду с сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы призываем стороны прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров. Наша политика остается ясной в этом регионе: единственным решением этого конфликта является урегулирование на основе переговоров и международного права, которое включает в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности и права народов на самоопределение»,- заявила Науэрт, передает «Арцахпресс».

4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов).

Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.

Ссылки по теме:
ԼՂ հակամարտության լուծման միակ ճանապարհը բանակցություններն են. ԱՄՆ պետդեպ. Artsakhpress.am
 Самое значимое
Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении Мартунинского районаМиссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении Мартунинского района
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
Первый регулярный рейс из Египта в Ереван будет осуществлен 20 июняПервый регулярный рейс из Египта в Ереван будет осуществлен 20 июня
В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Испанская Валенсия признала Геноцид армянИспанская Валенсия признала Геноцид армян
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Прямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновитсяПрямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновится
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
«Аэрофлот» назвал самолет в честь Арно Бабаджаняна
Азербайджанская авиакомпания пригрозила решить вопрос с «индейкой по-армянски»
Педро Аграмунта исключили из Европейской народной партии в ПАСЕ
Пресс-секретарь армии Карабаха выразил сожаление по поводу гибели азербайджанского ребенка
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
В Египте обнаружена рукопись VI века с рецептами Гиппократа Оказалось, что исторический документ содержал медицинские рецепты Гиппократа и неизвестного автора, а также рисунки лекарственных трав
В Армении температура повысится на 2-4 градуса С 9-10 июля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с
Маск: Мировая популяция стремится к краху В ноябре 2016 года издание представило статью, в которой высказываются опасения о будущем человеческой популяции
Аронян стартовал с ничьей на III этапе Гран-при ФИДЕ Победы одержали Теймур Раджабов (Азербайджан), Павел Эльянов (Украина), Пентала Харикришна (Индия) и Майкл Адамс (Англия)