Арабские страны оставляют за собой право принять новые меры против Катара

PanARMENIAN.Net - Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн оставляют за собой право принять новые меры политического и экономического характера после отказа Катара выполнить выдвинутые требования. Об этом говорится в совместном заявлении арабских стран.

«Двенадцатый пункт списка гласит, что согласие на выполнение всех требований должно поступить в течение десяти дней после их передачи, в противном случае — они аннулируются», — говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Таким образом, арабские страны не считают себя более связанными этим документом, и оставляют за собой право «принять меры экономического, политического или юридического характера, которые сочтут адекватными, в подходящее для этого время».

Эти меры призваны защитить арабские государства от политики катарского правительства, «которая угрожает их стабильности и безопасности».

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира». Катар отверг обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.