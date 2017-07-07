Арабские страны оставляют за собой право принять новые меры против Катара
7 июля 2017 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн оставляют за собой право принять новые меры политического и экономического характера после отказа Катара выполнить выдвинутые требования. Об этом говорится в совместном заявлении арабских стран.
«Двенадцатый пункт списка гласит, что согласие на выполнение всех требований должно поступить в течение десяти дней после их передачи, в противном случае — они аннулируются», — говорится в заявлении, передает РИА Новости.
Таким образом, арабские страны не считают себя более связанными этим документом, и оставляют за собой право «принять меры экономического, политического или юридического характера, которые сочтут адекватными, в подходящее для этого время».
Эти меры призваны защитить арабские государства от политики катарского правительства, «которая угрожает их стабильности и безопасности».
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира». Катар отверг обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.
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