Маск: Мировая популяция стремится к краху
7 июля 2017 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Предприниматель Илон Маск предупредил о катастрофе, на пороге которой находится человечество.
«Мировая популяция стремится к краху, но мало кто это видит или заботится об этом», — прокомментировал в Twitter бизнесмен публикацию New Scientist, пишет Lenta.ru со ссылкой на американский телеканал CNBC.
В ноябре 2016 года издание представило статью, в которой высказываются опасения о будущем человеческой популяции. Автор Фред Пирс полагает, что население планеты столкнется с двумя проблемами: быстрым старением (недостаточным воспроизводством) и ограничением доступа к пищевым ресурсам. Тем не менее автор не исключает, учитывая последние достижения медицины и общемировое повышение качества жизни, что в будущем «старый [человек] может быть новым молодым».
Ранее глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск предупредил, что человечество ожидает катастрофа, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов.
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