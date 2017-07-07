Маск: Мировая популяция стремится к краху

PanARMENIAN.Net - Предприниматель Илон Маск предупредил о катастрофе, на пороге которой находится человечество.

«Мировая популяция стремится к краху, но мало кто это видит или заботится об этом», — прокомментировал в Twitter бизнесмен публикацию New Scientist, пишет Lenta.ru со ссылкой на американский телеканал CNBC.

В ноябре 2016 года издание представило статью, в которой высказываются опасения о будущем человеческой популяции. Автор Фред Пирс полагает, что население планеты столкнется с двумя проблемами: быстрым старением (недостаточным воспроизводством) и ограничением доступа к пищевым ресурсам. Тем не менее автор не исключает, учитывая последние достижения медицины и общемировое повышение качества жизни, что в будущем «старый [человек] может быть новым молодым».

Ранее глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск предупредил, что человечество ожидает катастрофа, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов.