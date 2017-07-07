МГ ОБСЕ призывает стороны карабахского конфликта к скорейшему возобновлению переговоров

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) на состоявшемся 6 июля заседании Постоянного совета ОБСЕ выступили с новым заявлением в связи с инцидентом 4 июля в зоне карабахского конфликта.

В частности, в заявлении сопредседатели подчеркивают необходимость скорейшего возобновления переговоров по достижению мирного урегулирования конфликта.

4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов).Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.

«Мы напоминаем сторонам об их обязательствах, закрепленных Женевской конвенцией, которые предполагают воздержание от любых враждебных действий, которые могут привести к неприемлемым жертвам среди гражданского населения. Мы предлагаем сторонам принять неотложные под деэскалации ситуации и строго соблюдать соглашения о прекращении огня от 1994-1995 годов», - говорится в заявлении.

«Российская Федерация, Франция и Соединенные Штаты подчеркивают необходимость скорейшего возобновления переговоров по достижению мирного урегулирования конфликта как единственного способа обеспечения мира, процветания и подлинного примирения между народами региона»,- отмечают сопредседатели.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором призвали стороны карабахского конфликта срочно прекратить военные действия на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС.В заявлении отмечается, что сопредседатели получили информацию о вспышке насилия поздно вечером 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли, в том числе и гражданские лица.

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