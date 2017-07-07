Теракт в Египте: 10 военных погибли
7 июля 2017 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 10 египетских военнослужащих погибли утром 7 июля в результате теракта на севере Синайского полуострова.
По данным телеканала Sky News Arabia, боевики напали на военных в районе Эль-Барас города Рафах близ палестинского сектора Газа. Сообщается также, что в результате столкновений с боевиками погиб полковник египетских сил особого назначения, пишет РИА Новости.
Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.
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