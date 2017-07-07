Нидерланды считают нежелательным визит турецкого вице-премьера
7 июля 2017 - 17:50 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Нидерландов заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера на мероприятия турецкой общины по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции.
Согласно заявлению, голландские власти считают нежелательным визит вице-премьера Тугрула Тюркеша или других членов турецкого правительства «на фоне ситуации, сложившейся в двусторонних отношениях», пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Как отмечает ведомство, решение Амстердама является «закономерным следствием» мартовских событий.
Тогда власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг турецкой диаспоры в Роттердаме в преддверии референдума о конституционной реформе в Турции, и выслали из страны министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, которая попыталась добраться на мероприятие наземным транспортом. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды «столицей фашизма».
Попытку военного переворота предприняла в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.
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