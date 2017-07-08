Аронян победил Яковенко во втором туре III этапа Гран-при ФИДЕ-2017

PanARMENIAN.Net - В швейцарской Женеве проходит III этап Гран-при ФИДЕ-2017. (18 участников, 9 туров, швейцарская система), в котором участвует гроссмейстер Левон Аронян.

Во втором туре армянский гроссмейстер Левон Аронян черными победил россиянина Дмитрия Яковенко.

В первом туре Аронян белыми сыграл вничью с представителем Китая Ли Чао.

После двух туров лидирует со стопроцентным результатом азербайджанец Теймур Раджабов. По 1.5 очка набрали сразу 5 шахматистов, в том числе Левон Аронян.

8 июля Аронян белыми сыграет с Раджабовым.

В турнире принимают участие 18 шахматистов, состоится 9 туров по швейцарской системе.В числе участников гроссмейстеры Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды), Александр Грищук, Петр Свидлер, Ян Непомнящий (все – Россия), Павел Эльянов (Украина) и другие.