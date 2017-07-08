Турция отреагировала на заявление Нидерландов о запрете визита вице-премьера
8 июля 2017 - 15:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция выразила реакцию в связи с заявлениям Нидерландов о том, что визит вице-премьера Турции Тугрула Туркеша в Нидерланды на мероприятия турецкой общины по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции будет нежелательным.
МИД Нидерландов заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера на мероприятия турецкой общины по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции. Согласно заявлению, голландские власти считают нежелательным визит вице-премьера Тугрула Тюркеша или других членов турецкого правительства «на фоне ситуации, сложившейся в двусторонних отношениях».
Пресс-секретарь МИД Турции Хусеин Мюфтюоглу отметил, что заявление, с которым выступило правительство Нидерландов является ярким примером позиции этой страны в отношении демократии, пишет Ermenihaber.am.
«В первую годовщину событий 15 июля 2016 года, когда в Турции была предпринята попытка военного переворота, мероприятия пройдут не только на турецкой территории, но и в ряде европейских стран, где проживают соотечественники», - сказал Мюфтюоглу.
Попытку военного переворота предприняла в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.
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