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Аронян делит 2 место после 3 этапа Гран-при ФИДЕ

Аронян делит 2 место после 3 этапа Гран-при ФИДЕ
10 июля 2017 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в швейцарской Женеве III этапе Гран-при ФИДЕ в четвертом туре армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с представителем России Александром Грищуком.

После четырех туров лидерство продолжает удерживать азербайджанец Теймур Раджабов – 3 очка. Аронян с 2.5 очками делит 2-7 места, сообщает НОК РА.

10 июля армянский гроссмейстер белыми сыграет с Петром Свидлером (Россия).

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