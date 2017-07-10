Аронян делит 2 место после 3 этапа Гран-при ФИДЕ
10 июля 2017 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в швейцарской Женеве III этапе Гран-при ФИДЕ в четвертом туре армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с представителем России Александром Грищуком.
После четырех туров лидерство продолжает удерживать азербайджанец Теймур Раджабов – 3 очка. Аронян с 2.5 очками делит 2-7 места, сообщает НОК РА.
10 июля армянский гроссмейстер белыми сыграет с Петром Свидлером (Россия).
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