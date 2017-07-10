В Турции обстреляли полицейский пост: Есть погибшие
10 июля 2017 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Двое полицейских погибли, и один получил ранение при обстреле поста полиции в провинции Хатай на юге Турции недалеко от сирийской границы. Об этом говорится в сообщении администрации провинции.
«9 июля в 22:55 (по ереванскому времени) на шоссе Антакья-Искендерун в районе Анаязы во время досмотра транспортных средств было совершено нападение на пост полиции. В результате трое полицейских были ранены, двое позже скончались в больнице. В районе ЧП проводится операция по нейтрализации напавших», — говорится в заявлении местных властей, передает РИА Новости.
Как сообщает газета Sabah со ссылкой на источники в полиции, к нападению причастны члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В трех юго-восточных провинциях Турции 3 июля боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) провели четыре атаки на турецких силовиков и рабочих. В провинции Хаккяри в результате подрыва управляемого фугаса погиб солдат, в провинции Ван — ранены два бойца деревенской самообороны, один из которых позже скончался в больнице. В провинции Ширнак боевики РПК атаковали рабочих, ремонтирующих дорогу на подъезде к военной базе. Два человека погибли, еще пять ранены.
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