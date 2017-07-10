Россия может отозвать своего постпреда в НАТО
10 июля 2017 - 13:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Официальная Москва рассматривает возможность понизить уровень представительства при НАТО с постоянного до временного в связи с политикой альянса, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в МИД России.
Отмечается, что подобная инициатива была спровоцирована тем, что альянс «не настроен на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны».
«Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко вернется в Москву», — сказал источник.
При этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что, учитывая отказ альянса от сотрудничества с Москвой, возможные меры со стороны России являются оправданными.
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