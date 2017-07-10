В Ереване 11 июля стартуют переговоры вокруг помощи ЕС Армении
10 июля 2017 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Евросоюз обсудили и согласовали приоритеты партнерства на 2017-2020 годы, и 11 июля в Ереване стартуют переговоры вокруг помощи ЕС Армении в следующем цикле программирования (единая структура поддержки 2017-2020 гг.). Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.
Эдвард Налбандян выступил с речью на неформальной встрече глав МИД стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство» в Кишиневе.
Коснувшись политического диалога между Арменией и Европейским союзом,Налбандян среди важных достижений республики назвал: присоединение к программам «COSME» и «Горизонт-2020», начало переговоров по поводу инициативы «Креативная Европа», а также Соглашения об общей авиационной зоне, которые планируется завершить в ближайшее время.
«Особо хотел бы подчеркнуть Соглашение о всестороннем и расширенном партнерстве, которое мы парафировали и планируем подписать в ноябре в Брюсселе», – сказал глава МИД Армении.
«Существуют также некоторые нерешенные вопросы, в направлении которых мы планируем работать, в том числе и начать диалог вокруг либерализации визового режима», – добавил он.
Налбандян отметил важность представления Европейской комиссией и Европейской службой внешних связей документа «20 достижений до 2020 года».
«Армения ставит целью продолжить реформы. ЕС был и остается надежным партнером Армении в этих процессах. Армения высоко ценит партнерство с ЕС и рассчитывает на эффективное сотрудничество в дальнейшем», – подчеркнул армянский министр.
Ранее Налбандян заявил, что согласовали приоритеты Партнерства на 2017-2020 гг: «Эти два важных документа станут основой сотрудничества Армения-ЕС в ближайшие годы и помогут нам укрепить наше взаимовыгодное сотрудничество».Армения и Евросоюз 21 марта в Ереване парафировали новое рамочное соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
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