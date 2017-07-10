Депутатов Европарламента возмутило предложение Лондона по гражданам ЕС
10 июля 2017 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители фракций правоцентристов, социалистов, либералов, радикальных левых и «зеленых» в Европарламенте (ЕП) заявили о своем возмущении предложением властей Великобритании в отношении граждан стран-членов Евросоюза в Соединенном королевстве после его выхода из состава ЕС.
«Правительство Великобритании предлагает, чтобы на следующий день после Brexit (выход Великобритании из ЕС — ред.) европейцы получили статус «выходцев из третьих стран». У них будет меньше прав чем те, что получат британские граждане в ЕС», — говорится в коллективном заявлении депутатов ЕП, передает РИА Новости со ссылкой на Belga.
Как утверждают европарламентарии, предложение Лондона создает риск появления «гражданства второго класса» и входит в противоречие с первоначальными заявлениями британских властей, что Brexit негативно не отразится на положении граждан ЕС в Великобритании.
По словам депутатов ЕП, в числе которых представитель ассамблеи на переговорах по Brexit экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, они не поддержат любую затяжку процесса выхода Великобритании из состава ЕС, который, как ожидается, состоится в конце марте 2019 года.
Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.
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