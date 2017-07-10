Хлебников о Сарике: Его воодушевление меня подкупает
10 июля 2017 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Режиссер Сарик Андреасян снимает свои фильмы с таким воодушевлением, что это подкупает. Об этом сказал в интервью PanARMENIAN.Net известный российский режиссер Борис Хлебников, который в эти дни находится в Ереване и принимает участие в основном конкурсе «Золотого абрикоса».
Борис Хлебников впервые прибыл в Армению для участия в международном кинофестивале «Золотой абрикос», хотя два его фильмы были отобраны и в предыдущие годы. 10 июля в 21:00 (по ереванскому времени) в кинотеатре«Москва»состоится премьера фильма Хлебникова «Аритмия».
«Мне не нравятся его фильмы, но ничего плохого о нем (Сарике Андреасяне – ред.) сказать не могу. Сарик Андреасян живет на другой планете, снимает свои фильмы с удивительным вдохновением и воодушевлением, что это меня и подкупает», - сказал Хлебников.
Полное интервью Бориса Хлебникова об изменении роли кино в жизни людей, «Золотом абрикосе» PanARMENIAN.Net опубликует 11 июля.
Сарик Андреасян - российский режиссер армянского происхождения. Создатель таких фильмов, как «Землетрясение», «Защитники», «Беременный», «Тот еще Карлосон» и другие. Ранее сообщалось, что кинокомпания Enjoy Movies сообщила о намерении подать заявление о собственном банкротстве. Это следует из сообщения на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
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