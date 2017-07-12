Шармазанов: Мировое сообщество должно принудить Азербайджан к выполнению договоренностей по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Азербайджан периодически накаляет обстановку на линии соприкосновения, осуществляет диверсионные действия, использует собственное население в качестве живого щита. Об этом заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Брюсселе можно выделить три пункта.

«Посредники вновь подтвердили, что конфликт должен быть решен исключительно путем мирных переговоров. Армянская сторона вновь подтвердила, что без реализации договоренностей в Вене и Санкт-Петербурге невозможно обеспечить прогресс. В-третьих, Азербайджан не осуществляет эти договоренности», - отметил Шармазанов, передает Aysor.am.

Он заявил, что международное сообщество должно искать пути, чтобы принудить Азербайджан к выполнению договоренностей.

В Брюсселе 11 июля состоялась встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда (США), Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция). На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.