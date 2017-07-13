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Международную ассоциацию исследователей геноцида возглавил армянин

Международную ассоциацию исследователей геноцида возглавил армянин
13 июля 2017 - 11:11 AMT

PanARMENIAN.Net - На должность президента Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS) назначен профессор университета Уорчестера Генри Терио, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Armenian Weekly.

Терио, получивший известность благодаря своим исследованиям Геноцида армян, был избран на пост главы ассоциации в ходе 13-й конференции IAGS, которая прошла в австралийском Университете Куинслэнд.

«Последними достижениями в области прав человека мы во многом обязаны исследованиям геноцида. Ужасный политический климат в США, Европе и других регионах угрожает этому прогрессу. Расизм, ксенофобия, мизогиния (женоненавистничество) и так далее проникают в общественный дискурс и приводят к правовому и политическому упадку во всем мире.

Угроза геноцида даже возрастает», — сказал Терио в ходе своей торжественной речи, добавив, что противостоять пропаганде демагогов, атакующих исследования геноцидов, может только слаженная и последовательная работа ученых.

С 2007 года Генри Терио возглавляет Группу по исследованию вопросов о предоставлении компенсаций потомкам жертв Геноцида армян и является соавтором итогового доклада о проделанной группой работе под названием «Справедливое решение».

Отмечается, что Генри Терио — первый президент-армянин (по матери) IAGS.

Терио неоднократно выступал с лекциями и принимал участие в различных мероприятиях в Армении, Карабахе,Турции, Ливане, Японии, Северной Корее, Руанде, Великобритании, Франции, США, Австралии и др.

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Sputnik-Армения: Впервые ассоциацию исследователей геноцида возглавил этнический армянин
The Armenian Weekly. Henry Theriault Elected President of the International Association of Genocide Scholars
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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