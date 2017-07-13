Международную ассоциацию исследователей геноцида возглавил армянин
13 июля 2017 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - На должность президента Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS) назначен профессор университета Уорчестера Генри Терио, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Armenian Weekly.
Терио, получивший известность благодаря своим исследованиям Геноцида армян, был избран на пост главы ассоциации в ходе 13-й конференции IAGS, которая прошла в австралийском Университете Куинслэнд.
«Последними достижениями в области прав человека мы во многом обязаны исследованиям геноцида. Ужасный политический климат в США, Европе и других регионах угрожает этому прогрессу. Расизм, ксенофобия, мизогиния (женоненавистничество) и так далее проникают в общественный дискурс и приводят к правовому и политическому упадку во всем мире.
Угроза геноцида даже возрастает», — сказал Терио в ходе своей торжественной речи, добавив, что противостоять пропаганде демагогов, атакующих исследования геноцидов, может только слаженная и последовательная работа ученых.
С 2007 года Генри Терио возглавляет Группу по исследованию вопросов о предоставлении компенсаций потомкам жертв Геноцида армян и является соавтором итогового доклада о проделанной группой работе под названием «Справедливое решение».
Отмечается, что Генри Терио — первый президент-армянин (по матери) IAGS.
Терио неоднократно выступал с лекциями и принимал участие в различных мероприятиях в Армении, Карабахе,Турции, Ливане, Японии, Северной Корее, Руанде, Великобритании, Франции, США, Австралии и др.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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