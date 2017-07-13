Международную ассоциацию исследователей геноцида возглавил армянин

PanARMENIAN.Net - На должность президента Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS) назначен профессор университета Уорчестера Генри Терио, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Armenian Weekly.

Терио, получивший известность благодаря своим исследованиям Геноцида армян, был избран на пост главы ассоциации в ходе 13-й конференции IAGS, которая прошла в австралийском Университете Куинслэнд.

«Последними достижениями в области прав человека мы во многом обязаны исследованиям геноцида. Ужасный политический климат в США, Европе и других регионах угрожает этому прогрессу. Расизм, ксенофобия, мизогиния (женоненавистничество) и так далее проникают в общественный дискурс и приводят к правовому и политическому упадку во всем мире.

Угроза геноцида даже возрастает», — сказал Терио в ходе своей торжественной речи, добавив, что противостоять пропаганде демагогов, атакующих исследования геноцидов, может только слаженная и последовательная работа ученых.

С 2007 года Генри Терио возглавляет Группу по исследованию вопросов о предоставлении компенсаций потомкам жертв Геноцида армян и является соавтором итогового доклада о проделанной группой работе под названием «Справедливое решение».

Отмечается, что Генри Терио — первый президент-армянин (по матери) IAGS.

Терио неоднократно выступал с лекциями и принимал участие в различных мероприятиях в Армении, Карабахе,Турции, Ливане, Японии, Северной Корее, Руанде, Великобритании, Франции, США, Австралии и др.