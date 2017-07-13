2 кандидата выдвинунты на пост президента Карабаха
13 июля 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Президентские выборы в Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике, НКР) пройдут 19 июля. На должность лидера Карабаха выдвинуты два кандидата: действующий президент Бако Саакян и депутат Эдуард Агабекян. Об этом сообщили в пресс-службе НС Арцаха.
Отмечается, что Избрание президента Национальным собранием Республики Арцах состоится на специальном заседании парламента, которое будет созвано 19-го июля. Об этом сообщает пресс-служба НС Арцаха.
В установленном порядке и сроках с 5 по 12 июля 2017 года включительно для избрания на должность президента республики были выдвинуты две кандидатуры: Эдуард Агабекян (от фракции «Движение-88»), Бако Саакян (от фракций «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия»).
Согласно части 1-й статьи 168-й Конституции Республики Арцах, не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до завершения полномочий действующего президента Республики, Национальное собрание по предложению фракций избирает президента, который пребывает в должности до истечения срока полномочий действующего Национального собрания.
В соответствии с частью 2-й статьи 149-й закона Республики Арцах «Регламент Национального собрания», фракции выдвигают кандидатов на должность президента не ранее чем за 64 и не позднее, чем за 57 дней до завершения полномочий действующего президента Республики
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