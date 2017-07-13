Террористы ИГ объявили иракский Талль-Афар независимым от «халифата» государством
13 июля 2017 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористы «Исламского государства» (ИГ) объявили город Талль-Афар в иракской провинции Найнава самостоятельным государством, провозгласив тем самым его независимость от так называемого халифата, передает Lenta.ru со ссылкой на Akhbar Alaan.
Террористы пригрозили жестокими наказаниями каждому, кто нарушит приказы новых властей. Отмечается, что события в Талль-Афаре свидетельствуют о расколе в ИГ, произошедшем после вероятной гибели лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.
Источники также утверждают, что в настоящее время в городе проводятся массовые аресты сторонников аль-Багдади. Кампания проходит под руководством арабов и иностранцев, пытающихся навязать свою власть оппонентам.
В «Исламском государстве» подтвердили информацию о смерти аль-Багдади 11 июля. Имя его преемника не было официально объявлено. О том, что лидер ИГ, вероятно, был убит в результате удара ВКС РФ 28 мая близ сирийской Ракки, 16 июня сообщило Минобороны России.
Экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ) летом 2014 года захватила часть территорий Сирии и Ирака и провозгласила там халифат. Тогда же коалиция из нескольких десятков государств под эгидой США начала военную операцию против боевиков. Москва же с 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска поддерживает сирийские правительственные силы. 15 марта 2016 года было заявлено о выводе основной части российских военных.
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