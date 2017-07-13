Как московский «Арарат» готовится к дебюту в ПФЛ
13 июля 2017 - 17:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Российское издание Championat.com рассказало о новом московском футбольном клубе «Арарат», который был основан в марте 2017 года, и в настоящее время готовится к дебюту на профессиональном уровне.
По мнению издания, подбор игроков у «Арарата» солиднее, чем у ереванского собрата, бравшего золото Советского Союза и Армении.
«У каждого второго новобранца юного столичного клуба хотя бы один примечательный фактик в биографии да найдётся. Иным целые статьи в «Википедии» посвящены, с десятками гиперссылок и примечаний. Допустим, бывший «армеец» Ревякин в 16 лет дебютировал в РФПЛ, а первый мяч пропустил от корифея мирового футбола Это’О. Защитники Кацалапов с Таракановым в «Торпедо» на хорошем счету были. Хавбек Фомин чемпионат Европы по юношам выигрывал, а его коллега Ребко привлекался в национальную команду Хиддинком. За спиной у Лебеденко три с половиной сотни матчей в чемпионате страны, нападающий Давыдов жёг на поле и в микст-зонах... Много, много опытных людей собралось в российском «Арарате» «под задачу». Но даже среди этой бывалой компании особняком стоят двое – Павлюченко и Измайлов. Первый ради участия в новом проекте отложил окончание карьеры, тогда как второй её после паузы длиной в несколько месяцев и непростых размышлений возобновил. Выходит, стоящее начинание, коль скоро такие мастера – в деле», - говорится в сообщении.
30 мая стало известно, что московский футбольный клуб «Арарат» подписал контракт с экс-нападающим сборной России Романом Павлюченко.
«Не согласен, что Измайлов с Павлюченко пришли к нам доигрывать и лишь из-за денег. У них ещё достаточно спортивной мотивации. С каждым я беседовал, и у каждого увидел желание добиться результата с командой, помочь клубу в развитии. С обоими не составило труда найти общий язык. С Маратом, например, за три дня обо всём договорились. Считаю Измайлова одним из топ-футболистов России. У него и так фантастическая карьера, а если бы не травмы, он смог бы заиграть в любой команде мира. Я предлагал ему провести сбор с командой, на что Марат честно ответил: «Не хочу предстать перед ребятами не в форме. Я сам подойду, подготовлюсь», - сказал президент «Арарата» Валерий Оганесян.
Премьера клуба в ПФЛ запланирована на 19 июля. В этот день Павлюченко, Измайлов и компания навестят «Зоркий».
«Таких видных гостей на стадионе Красногорска, наверное, ещё не видели. Серьёзный повод последить за второй лигой», - отмечает издание.
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17 июля «Манчестер Юнайтед», в составе которого играет капитан сборной Армении Генрих Мхитарян встретится с «Реал Солт-Лейк», за который в настоящее время выступает экс-игрок армянской сборной Юра Мовсисян.
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