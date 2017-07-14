Армянские спортсмены примут участие в Сурдлимпйиских играх в Турции

PanARMENIAN.Net - С 18 по 30 июля в турецком Самсуне пройдут 23 Сурдлимпийские летние игры (спортивные соревнования людей с нарушениями слуха – ред.).

Участники будут соревноваться в 21 виде спорта, в том числе в пяти командных, сообщает НОК Армении.

Сборная Армении будет представлена в Турции 10 борцами и 2 дзюдоистами.

В эти дни команда армянских сурдлимпийцев проводит учебно-тренировочный сбор в Олимпаване.