// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армянские спортсмены примут участие в Сурдлимпйиских играх в Турции

Армянские спортсмены примут участие в Сурдлимпйиских играх в Турции
14 июля 2017 - 10:18 AMT

PanARMENIAN.Net - С 18 по 30 июля в турецком Самсуне пройдут 23 Сурдлимпийские летние игры (спортивные соревнования людей с нарушениями слуха – ред.).

Участники будут соревноваться в 21 виде спорта, в том числе в пяти командных, сообщает НОК Армении.

Сборная Армении будет представлена в Турции 10 борцами и 2 дзюдоистами.

В эти дни команда армянских сурдлимпийцев проводит учебно-тренировочный сбор в Олимпаване.

 Самое значимое
Аронян проиграл индийскому гроссмейстеру в 6 туре Гран-при ФИДЕАронян проиграл индийскому гроссмейстеру в 6 туре Гран-при ФИДЕ
Армянский гроссмейстер Левон Аронян проиграл на третьем этапе партии 6-го тура «Гран при» ФИДЕ, проходящем в Женеве.
Мхитарян и Мовсисян 17 июля сыграют друг против другаМхитарян и Мовсисян 17 июля сыграют друг против друга
17 июля «Манчестер Юнайтед», в составе которого играет капитан сборной Армении Генрих Мхитарян встретится с «Реал Солт-Лейк», за который в настоящее время выступает экс-игрок армянской сборной Юра Мовсисян.
Гол Мовсисяна помог РСЛ одержать победу над «Гэлакси»Гол Мовсисяна помог РСЛ одержать победу над «Гэлакси»
Один из голов в составе гостей на 62-й минуте матча забил экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян, а у хозяев отличился бывший защитник сборной Англии и «Челси» Эшли Коул
Армянские борцы вольного стиля завоевали серебро и 2 бронзы на молодежном ЧЕАрмянские борцы вольного стиля завоевали серебро и 2 бронзы на молодежном ЧЕ
В заключительный день Оганес Магакян (120 кг) в финальном поединке уступил представителю России Магомедамину Дибирову и удостоился серебряной медали
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Тренер сборной Армении перед матчем с Черногорией: Сделаем все возможное, чтобы победить
Месси женился
Айк Мартиросян победил на мемориальном шахматном турнире Карена Асряна
Аронян улучшил позицию в рейтинге ФИДЕ
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Американке вернули потерянную 25 лет назад сумку Сумку во время рыбалки случайно вытащил из воды 11-летний Броди Брукс.
Президент РА: Армения продолжит прилагать усилия для укрепления отношений с Францией Президент поздравил и высказал добрые пожелания послу Жану-Франсуа Шарпантье, персоналу посольства и в их лице дружественному французскому народу
Генсек НАТО: Мы видим иностранные войска на территории Грузии Столтенберг прокомментировал перемещение оккупационной линии в селе Бершуети Горийского района
Искусственный интеллект научился распознавать оружие на видео (видео) Слабой стороной программы, по заявлению разработчиков, является только ее неспособность обнаруживать скрытое под одеждой оружие