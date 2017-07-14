ИГ взяло на себя ответственность за последние атаки в Париже и Брюсселе

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за неудавшиеся попытки терактов в Париже и Брюсселе. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на американское издание, специализирующееся на анализе джихадистской пропаганды.

По данным экспертов, группировка опубликовала соответствующий текст в своем пропагандистском журнале Rumiyah, пригрозив новыми атаками, пишет Deutsche Welle.

19 июня на Елисейских полях легковой автомобиль, начиненный емкостями с газом, врезался в полицейскую машину и загорелся. Обошлось без жертв. Управлявший им 31-летний водитель был вооружен и после столкновения получил тяжелые ранения, в результате которых умер.

Днем позже, 20 июня, на центральном вокзале Брюсселя был застрелен 36-летний мужчина с поясом смертника. Один из дежуривших там военнослужащих убил неизвестного, на котором был пояс с взрывчаткой, после того как произошел небольшой взрыв. В результате взрыва никто не пострадал.