Гран-при ФИДЕ: Аронян сыграл вничью с Гири

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Женеве III этапе Гран-при ФИДЕ Левон Аронян в седьмом туре сыграл вничью с Анишем Гири (Нидерланды).

13 июля армянский гроссмейстер Левон Аронян проиграл на третьем этапе партии 6-го тура Гран-при ФИДЕ.

Теперь в активе Ароняна 3.5 очка, и он делит 7-14 места в турнирной таблице среди 18 участников, сообщает НОК Армении.

14 июля Аронян черными сыграет с россиянином Яном Непомнящим.