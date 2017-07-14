// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Президент Армении удовлетворен верностью «Золотого абрикоса» истории и традициям армянского кино

Президент Армении удовлетворен верностью «Золотого абрикоса» истории и традициям армянского кино
14 июля 2017 - 10:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Международный ереванский кинофестиваль «Золотой абрикос» стал носителем и вестником высокого вкуса, истинного искусства, а также идей миролюбия и гуманизма. Об этом на встрече с почетными гостями «Золотого абрикоса» заявил президент Армении Серж Саргсян.

Читайте также: 14-летний «Золотой абрикос»: Как стартовал главный армянский кинофестиваль

Глава Армении выразил благодарность организатором кинофестиваля, которые по мнению Саргсяна, с настойчивостью и преданностью ежегодно организуют для Еревана и гостей столицы праздник.

По его словам, этот самый авторитетный армянский кинофестиваль не только дарит приятные моменты зрителям, но и имеет важное обучающее значение для молодых деятелей искусства с точки зрения эстетического и мировоззренческого роста.

«Этот фестиваль также призван создать соответствующую духовно-культурную атмосферу и среду, без которой трудно представить творческий взлет. Мы с удовлетворением констатируем верность «Золотого абрикоса» истории и традициям армянского кино. Наше классическое наследие и современные произведения нуждаются в популяризации», - сказал Саргсян.

Саргсян отметил, что армянское киноискусство необходимо исследовать и рассматривать в общемировом и международном контексте.

Из 1 100 заявок на участие в кинофестивале были отобраны 47 фильмов, которые будут бороться в трех конкурсных программах: 12 – в конкурсе международного игрового кино, 16 – международных документальных фильмов, а 19 картин примут участие в конкурсе «Армянская панорама».

Читайте также: Борис Хлебников: Самое интересное сейчас в кино – сериалы на кабельном ТВ

 Самое значимое
Фильм Анны Меликян «Про любовь» получил главный приз мэра Москвы на ММКФФильм Анны Меликян «Про любовь» получил главный приз мэра Москвы на ММКФ
Второе место занял фильм «14+» Андрея Зайцева, его создатели получили 30 млн рублей
Шарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славыШарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славы
В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус
В Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам ЗмюрныВ Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам Змюрны
В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
Partner news
 Статьи
Пулитцеровские фотографии

Теракт в торговом центре в Кении

 Самое читаемое в разделе
Оскароносный режиссер Шекхар Капур снимет фильм о Геноциде армян «С неба упали три яблока»
Вышел первый полноценный трейлер «Тетради смерти»
Письмо Тупака с объяснением причин разрыва с Мадонной выставлено на аукцион за $100.000
В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Артур Алексанян на 2 месте в рейтинге Международной федерации борьбы Шесть армянских борцов греко-римского стиля вошли в обновленный мировой рейтинг.
Американке вернули потерянную 25 лет назад сумку Сумку во время рыбалки случайно вытащил из воды 11-летний Броди Брукс.
Президент РА: Армения продолжит прилагать усилия для укрепления отношений с Францией Президент поздравил и высказал добрые пожелания послу Жану-Франсуа Шарпантье, персоналу посольства и в их лице дружественному французскому народу
Генсек НАТО: Мы видим иностранные войска на территории Грузии Столтенберг прокомментировал перемещение оккупационной линии в селе Бершуети Горийского района