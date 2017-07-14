Президент Армении удовлетворен верностью «Золотого абрикоса» истории и традициям армянского кино
14 июля 2017 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный ереванский кинофестиваль «Золотой абрикос» стал носителем и вестником высокого вкуса, истинного искусства, а также идей миролюбия и гуманизма. Об этом на встрече с почетными гостями «Золотого абрикоса» заявил президент Армении Серж Саргсян.
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Глава Армении выразил благодарность организатором кинофестиваля, которые по мнению Саргсяна, с настойчивостью и преданностью ежегодно организуют для Еревана и гостей столицы праздник.
По его словам, этот самый авторитетный армянский кинофестиваль не только дарит приятные моменты зрителям, но и имеет важное обучающее значение для молодых деятелей искусства с точки зрения эстетического и мировоззренческого роста.
«Этот фестиваль также призван создать соответствующую духовно-культурную атмосферу и среду, без которой трудно представить творческий взлет. Мы с удовлетворением констатируем верность «Золотого абрикоса» истории и традициям армянского кино. Наше классическое наследие и современные произведения нуждаются в популяризации», - сказал Саргсян.
Саргсян отметил, что армянское киноискусство необходимо исследовать и рассматривать в общемировом и международном контексте.
Из 1 100 заявок на участие в кинофестивале были отобраны 47 фильмов, которые будут бороться в трех конкурсных программах: 12 – в конкурсе международного игрового кино, 16 – международных документальных фильмов, а 19 картин примут участие в конкурсе «Армянская панорама».
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В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус
В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
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