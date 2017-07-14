Президент Армении удовлетворен верностью «Золотого абрикоса» истории и традициям армянского кино

PanARMENIAN.Net - Международный ереванский кинофестиваль «Золотой абрикос» стал носителем и вестником высокого вкуса, истинного искусства, а также идей миролюбия и гуманизма. Об этом на встрече с почетными гостями «Золотого абрикоса» заявил президент Армении Серж Саргсян.

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Глава Армении выразил благодарность организатором кинофестиваля, которые по мнению Саргсяна, с настойчивостью и преданностью ежегодно организуют для Еревана и гостей столицы праздник.

По его словам, этот самый авторитетный армянский кинофестиваль не только дарит приятные моменты зрителям, но и имеет важное обучающее значение для молодых деятелей искусства с точки зрения эстетического и мировоззренческого роста.

«Этот фестиваль также призван создать соответствующую духовно-культурную атмосферу и среду, без которой трудно представить творческий взлет. Мы с удовлетворением констатируем верность «Золотого абрикоса» истории и традициям армянского кино. Наше классическое наследие и современные произведения нуждаются в популяризации», - сказал Саргсян.

Саргсян отметил, что армянское киноискусство необходимо исследовать и рассматривать в общемировом и международном контексте.

Из 1 100 заявок на участие в кинофестивале были отобраны 47 фильмов, которые будут бороться в трех конкурсных программах: 12 – в конкурсе международного игрового кино, 16 – международных документальных фильмов, а 19 картин примут участие в конкурсе «Армянская панорама».

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