Макрон: Франция больше не настаивает на уходе Асада
14 июля 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 13 июля в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом о новом подходе к Сирии, где главная задача Франции и ее международных партнеров заключается в победе над терроризмом.
При этом он заявил, что уход президента Сирии Башара Асада со своего поста больше не является условием для политически устойчивого решения сирийского конфликта. Для того чтобы обеспечить политически стабильное будущее для этой страны необходимы дипломатические усилия и участие в диалоге как представителей Асада, так и оппозиции, указал Макрон, пишет Deutsche Welle.
Наряду с этим, он подчеркнул, что разделяет понимание «красной линии» с США в отношении использования химического оружия в ходе сирийского конфликта. Кроме того, Париж настаивает на создании гуманитарных коридоров в стране.
Трамп, в свою очередь, отметил некоторые разногласия с Макроном, которые, по его словам, не разрушат «дружбу» двух стран. В частности, лидерам так и не удалось договориться по вопросам борьбы с изменением климата. Впрочем, Трамп допустил вероятность изменения своей позиции.
Ранее стало известно, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада.США не будут возражать против предложенных Россией и ее партнерами «зон деэскалации» в Сирии и патрулирования ряда районов страны российскими военными.
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