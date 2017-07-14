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Вышел первый трейлер драмы «Темные времена» о Черчилле (видео)

Вышел первый трейлер драмы «Темные времена» о Черчилле
 14 июля 2017 - 11:51 AMT

PanARMENIAN.Net - В сети появился проморолик исторической драмы «Темные времена» (Darkest Hour) об Уинстоне Черчилле в годы Второй мировой войны. Клип опубликован на YouTube-канале Universal Pictures UK 13 июля.

Картина расскажет о том, как Черчилль противостоял давлению членов кабинета министров Великобритании и отказывался идти на соглашение с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, пишет Lenta.ru.

Режиссером «Темных времен» выступил Джо Райт («Искупление», «Гордость и предубеждение»). Главную роль в фильме исполнил Гэри Олдман.

Премьера ленты запланирована на осень 2017 года.

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Lenta.ru: Вышел трейлер «Темных времен» с Гэри Олдманом в роли Черчилля
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