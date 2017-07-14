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Президент РА: Армения продолжит прилагать усилия для укрепления отношений с Францией

Президент РА: Армения продолжит прилагать усилия для укрепления отношений с Францией
14 июля 2017 - 14:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения продолжит прилагать усилия для непрерывного укрепления двусторонних отношений и дружбы между армянским и французским народами. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 14 июля в ходе визита в посольство Франции в Армении по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии.

Президент поздравил и высказал добрые пожелания послу Жану-Франсуа Шарпантье, персоналу посольства и в их лице дружественному французскому народу. Саргсян также попросил посла Шарпантье передать его теплые приветствия президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Президент РА и посол Франции обсудили возможности расширения и углубления армяно-французских многоплановых отношений в различных отраслях и обоюдно подчеркнули важность тесного взаимодействия также в рамках предстоящего проведения в Армении саммита Франкофонии.

Шарпантье выразил благодарность Саргсяну за посещение посольства, теплые поздравления и добрые пожелания. Саргсян по случаю праздника также направил поздравительное послание Макрону.

«Идущая из глубины веков дружба между Арменией и Францией и существующие сегодня между нашими странами привилегированные отношения, политический диалог высокого уровня и взаимное доверие являются стабильной основой для дальнейшего всестороннего развития и углубления армяно-французского взаимодействия. Уверен, что совместными усилиями продолжим укреплять объединяющие Армению и Францию связи как в двустороннем, так и в многосторонних форматах, во благо наших народов.

Армения придает большое значение усилиям, предпринимаемым Францией вместе с Россией и США, в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ ради мира и стабильности в нашем регионе.

Высоко ценю помощь Франции в деле сближения Армении с европейской семьей, а также на международной арене, в том числе налаженное между нашими странами тесное сотрудничество в рамках Международной организации Франкофонии.

Вновь поздравляя с национальным праздником Франции, желаю Вам успехов и всяческих благ, а дружественному народу Франции - дальнейшего прогресса и благоденствия», - говорится в поздравительном послании.

Бастилия — крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. Преимущественно в ней содержались политические заключенные. Праздник в честь взятия крепости традиционно начинается с военного парада на Елисейских полях.

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